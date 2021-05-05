الإسكندرية للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 108.2 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بعد خصم الضريبة بنسبة 19.5% خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، لتصل إلى 108.172 مليون جنيه، مقابل 134.371 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

بينما صعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 11.35% لتصل إلى 890.262 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 799.483 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

Your browser does not support the video tag.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 218.926 مليون جنيه مقابل 254.073 مليون جنيه بالفترة المماثلة.