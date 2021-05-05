السفير الألماني بالقاهرة يزور العلمين الجديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمدينة

زار الدكتور سيريل جان نون، السفير الألمانى بالقاهرة، والمستشار العسكري للسفارة، مدينة العلمين الجديدة، للتعرف على الفرص الاستثمارية بها.

ووفق بيان وزارة الإسكان، فإن الزيارة رافقهما خلالها المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والسفارة.

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واستهل السفير الألماني، ومرافقوه الجولة، بالاطلاع على عرض تعريفي عن المدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم د الحديث عن الفرص الاستثمارية بالمدينة.

واستكمل السفير الألماني، زيارته بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث بدأت الجولة بتفقد الأبراج الشاطئية، وتم الصعود إلى أحد الأبراج، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، وتأثيثها كنموذج، كما تم المرور على المنطقة الترفيهية ثم الحي اللاتيني والمدينة التراثية، مبديا إعجابه الشديد بالمدينة وسرعة ودقة التنفيذ.

وأكد الدكتور سيريل جان، على زيادة أطر التعاون بين مصر وألمانيا ومتانة العلاقات بين البلدين لا سيما في قطاع النقل وعلى راس المشروعات “القطار الكهربائى السريع”، والذي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى العلمين/العين السخنة.

وأوضح المهندس وائل سمير، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، في 15 برجا بالمرحلة الأولى، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.

وأشار المهندس وائل سمير، إلى أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وجارٍ تنفيذ أعمال التشجير، والزراعات بالمنطقة الترفيهية.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن مشروع المدينة التراثية، مُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية والمسجد والكنيسة والمسرح الرومانى والأوبرا ةالمبانى التجارية والفندقية فى الحي القديم ومجمع االسينمات.