مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.42% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.42%، ليتداول عند مستوى 10421 نقطة.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.01%، و 0.72% على الترتيب.

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وسجلت تداولات البورصة 42.453 مليون جنيه على 120 شركة من خلال 2.058 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 35 شركة مقابل تراجع 13 بينما لم تتغير أسعار 71.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.678 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.830 مليون جنيه، مقابل 152.055 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 128.916 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.549 مليون جنيه، منها 1.281 مليون جنيه للمؤسسات، و267.405 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.57%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 3.53%، ثم سهم حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 3.42%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.83%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.94%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 8.81%.