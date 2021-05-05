الأسهم الأوروبية تنتعش بداية التعاملات بدعم شركات التعدين

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_ تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، إذ ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في صعود أسهم شركات التعدين، بينما حافظ موسم نتائج الأعمال على زخم إيجابي، مما حسن المعنويات في الأسواق.
وارتفع المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية 0.8% في التعاملات المبكرة، وقفز المؤشر DAX الألماني 0.9%، وزاد FTSE100 البريطاني 0.6%.
وارتفعت أسهم شركات التعدين البريطانية الكبرى بنحو 2% لكل منها مع تجاوز أسعار النحاس مستوى مهم من الناحية المعنوية عند 10 آلاف دولار للطن بفضل تفاؤل حيال سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.4% عقب هبوطها 3.7% في الجلسة السابقة.
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