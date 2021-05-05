صافي دخل طاقة الإماراتية يتضاعف بأكثر من 1.5 مرة الربع الأول

دوت الخليج – تضاعف صافي الدخل المحقق لدى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بأكثر من 1.5 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 والمعلنة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن صافي الدخل المحقق بلغ 1.4 مليار درهم، مقابل 548 مليون درهم خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وفسرت الشركة تلك الزيادة الكبيرة بمساهمة قطاع النفط والغاز، بالنظر إلى أن الربع الأول من عام 2020 تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وقالت طاقة الإماراتية، إن إيراداتها بلغت 10.3 مليار درهم، بزطاقة الإماراتيةيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% خلال الربع الأول مسجلة 4.7 مليار درهم، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وارتفاع الدخل في الشركات الزميلة.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة لشركة طاقة الإماراتية أن قيمة الإنفاق الرأسمالي بلغت 1.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% نتيجة لخفض الإنفاق في عام 2020 والعائد للتأخر في المشاريع أو تأجيلها مع بداية تفشي جائحة “كوفيد–19” العالمية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (0.55 فلس لكل سهم).

وأوضحت الشركة في بيانها للسوق، أن هذه ستكون الدفعة الأولى من أربع دفعات لتوزيعات الأرباح ربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً للسياسة المعلنة للشركة لتوزيع الأرباح.