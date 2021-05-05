جي بي مورجان وأبوظبي الأول يقتربان من إدارة طرح وحدة أدنوك للحفر

العربية نت _ اقتربت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك من التعاقد مع جي بي مورجان تشيس وشركاه وبنك أبوظبي الأول للمساعدة في ترتيب الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بها، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن أدنوك تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها في صفقة قد تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

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وكان آخر تقييم معروف للشركة في عام 2018، عندما اشترت شركة بيكر هيوز حصة 5% في أدنوك للحفر، وتم تقييم الشركة بنحو 11 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار من الديون، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وعلى الرغم من أن شركة الطاقة الحكومية لم تمنح تفويضاً رسمياً بعد، إلا أن البنكين في موقع الصدارة للفوز بإدارة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على حد قول المصادر. كما رجحت المصادر أن تقوم أدنوك بتعين مستشارين إضافيين.

وبحسب موقع أدنوك على الإنترنت، فإن قسم الحفر مسؤول عن حفر موارد النفط والغاز في الإمارات على البر والبحر. كما لديها أسطول من 95 منصة حفر في الشرق الأوسط وقوة عاملة من حوالي 7000 مهندس.

يأتي ذلك، فيما كان أخر اكتتاب عام في بورصة أبوظبي، هو إدراج وحدة بيع الوقود بالتجزئة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، في عام 2017.