أرامكو تنوي الاستفادة من برنامج شريك لتعزيز الربحية

العربية نت – أكد خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو “، أن الشركة تنوي الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج شريك لتعزيز ربحيتها.

ولفت “الدباغ” في لقاء مع “العربية” اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي للعام الحالي، البالغة قيمته 35 مليار دولار قابل للتغيير بحسب تغير الظروف.

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“شريك” هو برنامج سعودي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، عبر مجموعة محددة من أدوات التمكين في مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، بما يمكن الشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

ويهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

وجرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.