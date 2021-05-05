بورصة الكويت ترتفع 0.8% بدعم السيولة والأداء الإيجابي لستة قطاعات

فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها شبه الجماعي للجلسة الثانية على التوالي، بختام تداولات اليوم الأربعاء، بتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 0.14 نقطة تراجع بها إلى مستوى 5215.13 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 1.11% بإضافة 74.17 نقطة إلى مستوى 6757.82 نقطة، ومؤشر “الرئيسي 50” بنسبة 0.39%، ليرتفع مؤشر بورصة الكويت العام إجمالا بنحو 0.8% إلى مستوى 6232.97 نقطة.

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وزاد حجم التداولات إلى 525.04 مليون سهما من 497.96 مليون سهم في جلسة أمس الثلاثاء، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 92.56 مليون دينار من 81.89 مليون دينارا الجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق، أظهرت 6 قطاعات أداءا إيجابيا بصدارة الصناعية الذي ارتفع 6.41% تلاه الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 4.78% و1.76% على الترتيب، فيما خيم الأداء السلبي على مؤشرات 7 قطاعات أخرى قادها التكنولوجيا بتراجعه 3.67% ثم التأمين بنسبة 2.5%.

وكان سهم “مركز سلطان للمواد الغذائية” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 18.47%، فيما جاء سهم “ثريا” على رأس الأسهم الأكثر تراجعا بختام التداولات بعد هبوطه بنحو 28.56%، كما تصدر سهم “أجيليتي” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 11.48 مليون دينار.