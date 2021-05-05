سوق دبي يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أشهر وأبوظبي يتراجع هامشيا

فهد حسين – أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم الأربعاء، مرتفعا 0.24% إلى أعلى مستوياته في نحو 3 أشهر بدعم الأداء الإيجابي لقطاعاته الرئيسية لاسيما البنوك والعقار، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا بنحو 0.02%.

وسجلت أسواق الإمارات مكاسب سوقية بقيمة إجمالية بلغت 1.294 مليار درهم، موزعة بواقع 787 مليونا لسوق العاصمة، و507 ملايين لسوق دبي المالي.

Your browser does not support the video tag.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2650.18 نقطة بعد إضافة 6.36 نقطة بختام تداولات اليوم، بدعم من الأداء القوي لقياديات قطاع البنوك والعقار.

وتقلص حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 73.98 مليون سهم مقابل 115.32 مليون سهما الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة المتداولة إلى 74.25 مليون درهم من 121.13 مليونا أمس الثلاثاء.

وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 507 ملايين درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 367.572 مليار درهم من 367.065 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتراجع قطاع السلع وحيدا بنسبة 0.53%، كما استقر قطاع الصناعة عند مستوى أمس الثلاثاء، وسط ارتفاع بقية القطاعات بقيادة الخدمات النقل والاتصالات، وارتفاع قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 0.02% و0.31% على الترتيب.

كما تصدر سهم ” الإمارات للمرطبات” الأسهم الـ17 الرابحين بصعوده 5.17%، فيما جاء سهم “أملاك” على رأس الأسهم الـ9 الخاسرين بعد تراجعه 2.07%.

وكان سهم “أرامكس” الذي ارتفع 1.48% الأعلى سيولة خلال جلسة اليوم بقيمة 14.67 مليون درهم، كما حل سهم “الاتحاد العقارية” الذي هبط 0.36% على رأس قائمة أنشط الأسهم خلال الجلسة من حيث حجم التداولات التي بلغت 12.15 مليون سهما.

وفي المقابل، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم 0.02% إلى مستوى 6115.94 نقطة، بعد صعوده لثلاث جلسات متتالية.

وزاد حجم التداولات في سوق العاصمة إلى 210.8 مليون سهما خلال الجلسة من 180.56 مليون سهم في جلسة الثلاثاء، كما ارتفعت السيولة إلى 1.13 مليار درهم من 1.12 مليارا الجلسة السابقة.

وكان الأداء السلبي من نصيب 5 قطاعات في السوق بقيادة السلع والاتصالات الذان تراجعا 0.7% و0.43% على الترتيب، فيما أظهرت 4 قطاعات أداءا إيجابيا بقيادة الطاقة والعقارات بصعودهما 0.68% و0.53% على الترتيب.

وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 787 مليون درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 890.464 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الأربعاء، من 889.686 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “أسمنت الخليج” قائمة الرابحين مرتفعا 5.64%، فيما جاء سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” على رأس الخاسرين بتراجعه 9.72% بختام تداولات اليوم الأربعاء، كما سجل سهم “الدار” أعلى نشاط في السوق بسيولة بلغت 361.33 مليون درهم وبحجم تداولات 102.43 مليون سهم ليرتفع بنحو 0.57%.