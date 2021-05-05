البورصة تصعد إلى 10512 نقطة والتجاري الدولي يقفز 1.2%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، وأغلق عند مستوى 10512 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا 1.20%، وأغلق عند مستوى 58.99 جنيه

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.06%، و0.77% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 895.773 مليون جنيه على 185 شركة من خلال 32.958 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 63 بينما لم تتغير أسعار 38.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.620 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 34.937 مليون جنيه، مقابل 316.839 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة بقيمة 34.620 مليون جنيه، منها 31.331 مليون جنيه للمؤسسات، و3.288 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 564 جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 5.221 مليون جنيه مقابل 5.220 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.56% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 12.47% والعرب على 6.96% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.44% من تعاملات اليوم مقابل 76.55% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.45%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.45%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 6.58%.

بينما تصدر سهم التعمير والاستشارات الهندسية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.36%، تلاه سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.96%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.44%.