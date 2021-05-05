احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.343 مليار دولار نهاية أبريل

دوت الخليج – ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، بقيمة 6 ملايين دولار ليسجل نحو 40.343 مليار دولار بنهاية شهر أبريل مقابل 40.337 مليار دولار بنهاية مارس.

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