السودان يحصل على قرض بقيمة 425 مليون دولار لتسوية متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية

– قال السودان اليوم الأربعاء، إنه وقع اتفاقا لتسوية متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية من خلال قرض تجسيري بقيمة 425 مليون دولار مقدم من بريطانيا.

كما قال السودان إنه وقع اتفاقا لتلقي منحة بقيمة 207 ملايين دولار من البنك لدعم إصلاحات اقتصادية.