أرباح جنرال موتورز تفوق التوقعات في الربع الأول والإيرادات تتجاوز 32 مليار دولار

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سي إن بي سي _ أعلنت شركة جنرال موتورز عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت بسهولة توقعات أرباح وول ستريت، قائلة إنها تتوقع نصفا أولا قويا على الرغم من النقص العالمي المستمر في رقائق أشباه الموصلات الذي تسبب في إغلاق المصانع.
وسجلت الشركة ربحية سهم معدلة عند 2.25 دولار أميركي، مقابل توقعات عند 1.04 دولار أمريكي للسهم.
هذا وجاءت إيرادات جنرال موتورز عند 32.47 مليار دولار مقابل توقعات عند 32.67 مليار دولار.
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