رئيس الوزراء: توفير 5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال شهر مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم توفير 5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال شهر مايو الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذي يعقد الآن، أن هيئة الدواء سجلت كل اللقاحات التي ثبت أنها فعالة وآمنة، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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وتابع، هناك توجيهات رئاسية بإتاحة كل المبالغ المالية لتوفير اللقاح،وتم التعاقد مع كل المؤسسات التي تنتج اللقاح لتوفيره خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن اللقاح سيكون متاح بالمجان للمواطنين.

وأكمل، أن الدولة وقعت بروتوكوولات لتوطين صناعة اللقاح داخل مصر، ومن المقرر إنتاج عشرات الملايين من الجرعات 40 مليون جرعة بنهاية العام الحالي.