الحكومة: إجازة العيد من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه قرر أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارًا من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.
وأضاف خلال مؤتمر اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذي يعقد الآن، أنه سيتم غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطى العامة خلال اجازة العيد.
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