رئيس الوزراء: حظر المؤتمرات والحفلات والفعاليات

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قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تقرر حظر عقد المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات سواء في المنشآت الفندقية أو النوادي وكذلك أيضًا حفلات السينما والمسارح، اعتبارًا من الغد ولمدة 14 يومًا.
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