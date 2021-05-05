رئيس الوزراء: لا يوجد نقص في أي من الأدوية ونبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الموجة الثالثة لوباء تشهد تزايد في أعداد المصابين في كافة أنحاء العالم.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذي عقد قبل قليل، أن كل دولة تحاول التعامل مع ظروف هذه الجائحة طبقا لإمكانياتها، ونحاول دعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجائحة إلى مستويات الكارثة الإنسانية.

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وأكد، أنه لا يوجد نقص في أي من الأدوية والمعدات الطبية، وتم توفير العديد من أسطوانات اللأكسجين، وكذا المستفشيات وتجهيزها، مشيرًا إلى أنه تم شراء كم هائل من الأجهزة والمعدات لاستكمال الإجراءات شديدة الاستثنائية.

وقال،إن الدولة تبذل قصاري جهدها للتعامل مع هذه الأزمة شديدة القسوة.