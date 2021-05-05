بدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا بالقاهرة

أ ش أ – بدأت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقاهرة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي.

وتركز المناقشات الاستكشافية- التي تجرى بمقر وزارة الخارجية وتستمر لمدة يومين- على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.