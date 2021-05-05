وزراء خارجية مجموعة السبع: سنعمل على توسيع نطاق إنتاج لقاحات كورونا

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سي إن بي سي – تعهد وزراء خارجية مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى في العالم اليوم الأربعاء بالعمل مع القطاع الصناعي لتوسيع نطاق إنتاج لقاحات للوقاية من فيروس كورونا تكون أسعارها في المتناول، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إعفاء من حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية.
وقالوا في بيان مشترك بعد اجتماع في لندن “نلتزم بالعمل مع القطاع الصناعي لتسهيل توسيع نطاق تصنيع لقاحات بأسعار في المتناول للوقاية من فيروس كورونا وكذلك العلاجات ووسائل التشخيص ومكوناتها”.
وأضاف الوزراء أن العمل سيشمل “تعزيز شراكات بين الشركات وتشجيع التراخيص الطوعية واتفاقات نقل التكنولوجيا وفقا لبنود متفق عليها بين الأطراف”.
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