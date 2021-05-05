تفاؤل أمريكي بتراجع حاد لإصابات ووفيات كورونا خلال الصيف

سكاي نيوز عربية – توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، الأربعاء، انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وحالات دخول المستشفيات، والوفيات، بشكل حاد بحلول منتصف يوليو، شريطة استمرار حملة التطعيمات، والتزام السكان باحتياطات الصحة العامة الأساسية.

وكلفت الوكالة فرقا لتطوير 6 نماذج مختلفة لتتبع المسار المحتمل لكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، عبر سيناريوهات مختلفة، لكل منها درجات متفاوتة من معدلات التطعيم، والالتزام بتدابير الصحة العامة.

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وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال إفادة بالبيت الأبيض، إن “النماذج توقعت بعض الأخبار الجيدة حقا، وتذكيرا مهما”.

وأضافت والينسكي إن الأخبار الجيدة هي توقع “النماذج انخفاضا حادا في الحالات بحلول يوليو 2021، وتراجعا أسرع إذا تم تطعيم المزيد من الأشخاص في وقت أقرب”.

وأوضح أن النتائج تذكرنا “بأن لدينا طريقا للخروج من هذا الأمر، كما أن النماذج، التي كانت ذات يوم تقدم أخبارا قاتمة حقا، تقدم الآن أسبابا تجعلنا متفائلين للغاية فيما قد يأتي به الصيف”.

لكن الخبر السار ترافق مع تحذير، بشأن الظروف المحلية والمتغيرات الناشئة، التي “تعرض العديد من الولايات لخطر الزيادات في حالات كوفيد-19، خاصة إذا لم نزد معدل التطعيمات وإذا لم نحافظ على استراتيجيات التخفيف الحالية لدينا”، بحسب والينسكي.

وتوقعت جميع السيناريوهات أن تزداد حالات كوفيد-19 حتى شهر مايو على المستوى الوطني، بسبب زيادة انتشار متغير B.1.1.7 وتراجع الامتثال لبعض التعليمات الصحية.

ووجدت “سي دي سي” أنه حتى التخفيضات “الطفيفة” في الاحتياطات، مثل التباعد الجسدي، والكمامات، يمكن أن تقوض بسرعة أي مكاسب متعلقة باللقاح.

وقالت الوكالة إن “معدلات التطعيم المرتفعة والامتثال لتدابير الوقاية الصحية العامة، أمران ضروريان للسيطرة على جائحة كوفيد-19، ولمنع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات، والوفيات خلال الأشهر المقبلة”.

ووجد أكثر السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، أن ارتفاع معدلات التطعيم والامتثال لمعايير الوقاية، يمكن أن يخفض حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 50 ألفا أسبوعيا، بحلول نهاية يوليو.

وتوقع النموذج أن تنخفض حالات الدخول للمستشفيات إلى أقل من ألف أسبوعيا، وأن تنخفض الوفيات إلى بضع مئات.

وفي سيناريو انخفاض معدل التطعيم، وتراجع الالتزام بإجراءات الوقاية، يمكن أن يصل عدد الحالات الأسبوعية إلى مئات الآلاف، مع دخول عشرات الآلاف إلى المستشفيات، إضافة إلى آلاف الوفيات.

يذكر أن حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات وحالات دخول المستشفيات بسببه، مستمرة في الانخفاض في الولايات المتحدة.

وأعلنت مديرة مراكز مكافحة الأمراض، انخفاض متوسط الإصابات خلال سبعة أيام بمعدل 12% عن الأسبوع الماضي، إلى حوالي 48 ألف حالة يوميا.