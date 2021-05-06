وزارة الشباب: تأجيل الجمعيات العمومية للمنشآت الرياضية حتى 31 يونيو

دوت الخليج – أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة في المحافظات في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التكليفات التأكد من غلق جميع المنشأت الرياضية والشبابية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً، و التأكيد على جميع مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية، باتخاذ واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة والسكان وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي.

Your browser does not support the video tag.

وتضمنت القرارات عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء والرواد داخل جميع الهيئات الرياضية والشبابية، وعدم انعقاد أي جمعيات عمومية لجميع الهيئات الرياضية والشبابية خلال الفترة المقبلة وتمديد ذلك الحظر حتى 31 يونيو.

وشملت أيضا التأكيد على عدم السماح بإقامة صلاة العيد بداخل منشآت الوزارة وساحات المساجد المتوفرة بها أو بأي ساحات أو ملاعب مفتوحة والالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص صلاة العيد بالمساجد .

ونصت القرارات على التزام جميع الهيئات الرياضية والشبابية بجميع القرارات التى تسفر عن الاجتماعات الدورية للجنة العليا لإدارة فيروس كورونا ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء.