دوت الخليج – قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين؛ التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن؛ لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي سياق متصل، أصدر القصير توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة. Your browser does not support the video tag.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك ومتنزهات القاهرة والمحافظات أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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