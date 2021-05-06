سوسيتيه جنرال يسجل أرباحا صافية بقيمة 814 مليون يورو في الربع الأول

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وكالات _ أعلن سوسيتيه جنرال الفرنسي عن صافي دخل تجاوز توقعات المحللين للربع الأول من عام 2021، حيث حصل على دفعة من الأداء القوي في قسم الأسواق العالمية.
وقال البنك إن صافي الدخل للربع الأول بلغ 814 مليون يورو، أي ما يعادل 977 مليون دولار. وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 204 مليون يورو.
كما فاجأت البنك الأسواق في نهاية الربع الرابع بصافي دخل قدره 470 مليون يورو ، وأعلى بكثير من 252 مليون يورو التي قدّرها المحللون قبل النتائج.
هذا ارتفع سهم سوسيتيه جنرال بنسبة 40% تقريبًا منذ بداية العام.
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