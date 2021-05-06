الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات _ سجلت الهند اليوم الخميس أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وهو مستوى قياسي.

وتجاوز عدد الإصابات في الهند حاجز 21 مليون حالة إصابة، بعد تسجيل 412262 حالة جديدة.

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بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 وفقا لبيانات وزارة الصحة.