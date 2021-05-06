مبادلة الإماراتية تحقق دخلا قياسيا بقيمة 72 مليار درهم خلال عام كورونا

فهد حسين – أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تحقيقها نتائج قياسية للمجموعة لعام 2020، بارتفاع إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) إلى 72 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 53 مليار درهم إماراتي في عام 2019.

وقالت الشركة، فيبيان لها اليوم الخميس، إن هذا أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، وقد ساهمت فيه عدة عوامل من أهمها نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.

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وأشارت مبادلة إلى مساهمة التوجه الاستراتيجي للشركة نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية في هذا الأداء، وذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع نخبة من الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية.

وأضافت: لعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة “سيلفر ليك”، وفي مجال علوم الحياة مع “بي سي آي فارما” في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة “ريلاينس” في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من “أباكس بارتنرز” و”سيتاديل” و”آي سكويرد كابيتال” و”سي في سي”.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: “خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في مجموعة مبادلة درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال.”

وأكد المبارك على نجاح مبادلة في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، قائلا: “لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020. عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام.

وأضاف: وفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز، وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي.

وأكد المبارك: نسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي.

الإمارات لازالت أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات مبادلة

وبصورة إجمالية، ما تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات مبادلة، بحسب الشركةالتي أشارت إلى توظيف استثمارات جديدة في الهند، واستثمارعبر شراكاتها السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا خلال العام 2020.

قيمة الأصول ارتفعت إلى 894 مليار درهم بنهاية 2020

وبلغت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام 894 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 853 مليار درهم إماراتي في عام 2019.

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: “يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته مبادلة، المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة”.

وكشف عبيد: استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا، حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1% ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل.”

وذكرت الشركة أن 34% من المحفظة الاستثمارية لمبادلة تتألف من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29% منها في الأسهم المدرجة و14% في العقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.

وأشارت إلى تحقيق 104 مليار درهم إماراتي من خلال بيع عدد من أصولها الاستثمارية وعوائد استثماراتها داخل الدولة وخارجها، وكان من بينها بيع 39% من حصتها في “بورياليس” إلى “أو إم في”، بقيمة 16.7 مليار درهم إماراتي، في أكبر صفقة منفردة في تاريخ الشركة.

كما نوهت الشركة بتوظيف استثمارات بقيمة 108 مليار درهم إماراتي في مشاريع جديدة، من بينها:

4.3 مليار درهم إماراتي في شركة “جيو”؛ الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الهند

2.7 مليار درهم إماراتي في شركة “سيلفر ليك”؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي

3 مليارات درهم إماراتي في شركة “ريلاينس ريتيل”؛ التي تعد واحدة من أسرع الشركات الهندية نمواً في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية

2.2 مليار درهم إماراتي في شركة “بي سي آي فارما”؛ الشركة الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الدوائية

7.5 مليار درهم في الصناديق الاستثمارية التابعة لـ “سي في سي”، و”سيتاديل”، و”آيسكويرد كابيتال” و”أباكس بارتنرز”

كما أعلنت مبادلة أيضاً عن تحقيق عائد تراكمي لمدة خمس سنوات بنسبة 9.8٪، اعتباراً من عام 2016. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية مقابل مؤشرات طويلة المدى وذلك بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل السنوي، والتي لم تعد تنطبق على مبادلة باعتبارها مستثمراً على المدى الطويل