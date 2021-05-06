سيدي كرير للبتروكيماويات تحقق أرباحا بقيمة 152 مليون جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات من الخسارة إلى الربحية محققة صافي بقيمة 152 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 31 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن من 2020.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 37.75% لتصل إلى 1.310 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 951 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 282 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2020.

وأرجعت سيدي كرير تحولها للربحية لارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة من عام 2020.