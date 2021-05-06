أبوظبي الأول يعلن إتمام الاستحواذ على وحدة بنك عوده اللبناني في مصر

فهد حسين – أعلن بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي المالي، إتمام عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م. مصر ، والحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات التنظيمية .

وأضاف بنك أبوظبي الأول، في بيان للسوق، أنه سيعمل الآن على دمج عمليات وأصول بنك عوده ش.م.م. (مصر) مع الأنشطة الحالية لبنك أبوظبي الأول – مصر؛ ومن المتوقع الانتهاء من عملية توحيد الأعمال في عام 2022 .

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وكانت المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية، قد أعلنت أمس الأربعاء، إتمام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خدماته الاستشارية لبنك عوده في عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال عوده (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأشارت المجموعة المالية هيرميس، إلى ان عملية الاستحواذ ستتيح لبنك أبوظبي الأول تجميع أصول بنك عوده (مصر)، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا.