سيدبك توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 210 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، في جلسته المنعقدة أمس على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.050 مليار جنيه إلى 1.260 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الزيادة البالغ قدرها 210 مليون جنيه موزعة على 525 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

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وأشارت إلى أن الزيادة تمول من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات والتي تم اعتمادها بالجمعية العامة العادية للشركة في 31 مارس الماضي.

يشار إلى أن سيدبك حققت صافي ربح بقيمة 152 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 31 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن من 2020.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 37.75% لتصل إلى 1.310 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 951 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت سيدبك تحولها للربحية لارتفاع متوسط أسعار البيع خلال عام 2021 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة من عام 2020.