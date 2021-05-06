البنك المصري الخليجي يحقق 159.6 مليون جنيه أرباح مستقلة الربع الأول

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رنا ممدوح _ حقق البنك المصري الخليجي صافي أرباح مستقلة بعد الضريبة بقيمة 159.575 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 156.561 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.794.367 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.917.337 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.132.107 مليار جنيه مقابل 1.306.571 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وصعد هامش الفوائد خلال الربع الأول إلى 662.259 مليون جنيه مقابل 610.766 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر بعام 2020.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.38 جنيه مقابل 0.37 جنيه بالفترة المناظرة بعام 2020.
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