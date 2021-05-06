صدارة السعودية للكيماويات تتحول للربحية الربع الأول بقيمة تتجاوز 1.6 مليار ريال

فهد حسين – تحولت شركة صدارة للكيماويات، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، للربحية في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أرباحاً فصلية صافية بأكثر من 1.6 مليار ريال، مقابل خسائر الفترة المناظرة والتي تخطت 1.27 مليار ريال.

وفسرت شركة صدارة للخدمات الأساسیة، في بيان للسوق اليوم الخميس، أسباب ارتفاع أرباح شركتها الأم – صدارة للكيماويات – في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بانه يعود بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف، والاعتراف بمبلغ 1.05 مليار ريال كأرباح ناتجة من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية.

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وكانت خسائر صدارة قد بلغت 24.5 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2020.

ونوهت الشركة في بيانها، بارتفاع إيرادات الربع الأول 2021 بنسبة 80% إلى 4.4 مليار ريال، مقابل 2.4 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2020.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت في مارس الماضي، أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة، فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجاتها النهائية.

ووافقت “أرامكو” وشركة داو كيميكال (داو) على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات، وهو ما يـعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليارات دولار، والتي تم الإفصاح عنها وقت اكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020.