أموك تحقق 103.3 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، من الخسارة إلى الربحية لتحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 103.311 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 152.483 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وتراجعت صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 7.101.877 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 7.800.515 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.668.848 مليار جنيه مقابل 7.941.408 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وحققت أموك مجمل أرباح بقيمة 433.029 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 140.893 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المناظرة.

وبلغت الأرباح الناتجة عن التشغيل 140.772 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 247.066 مليون جنيه خسائر بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة حققت أموك صافي ربح بقيمة 37.264 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 217.358 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.

وانخفضت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 6.981.488 مليار جنيه مقابل 7.677.804 مليار جنيه بالفترة المقارنة.