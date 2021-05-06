البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.19% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10532 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 0.19%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.1%، ليتداول عند مستوى 59.05 جنيه.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.38%، و 0.39% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 67.562 مليون جنيه على 123 شركة من خلال 3.290 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 36 شركة مقابل تراجع 29 بينما لم تتغير أسعار 59.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.891 مليون جنيه، منها 1.683 مليون جنيه للمؤسسات، و208.8 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 787.523 ألف جنيه، منها 613.453 ألف جنيه للأفراد، و174.070 ألف جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.679 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 3.780 مليون جنيه مقابل 1.101 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.95%، تلاه سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.87%، ثم سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 7.63%.

بينما تصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.96%، تلاه سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 2.91%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه. تي.ليس بنسبة 2.88%.