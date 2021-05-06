مجموعة اتصالات الإماراتية تسعى لجمع مليار يورو من سندات على شريحتين

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– أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب إصدار مجموعة اتصالات الإماراتية، لسندات على شريحتين أن الشركة بصدد جمع مليار يورو (1.2 مليار دولار) من السندات اليوم الخميس.
وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها بأن الشركة تعتزم جمع 500 مليون يورو من سندات لأجل سبع سنوات و500 مليون يورو أخرى من سندات لأجل 12 عاما.
وجرى تسويق السندات لأجل سبع سنوات عند حوالي 85 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، و110 نقاط أساس فوق نفس المتوسط للشريحة لأجل 12 عاما.
ويتولى ترتيب العملية المتوقع إغلاقها اليوم، كلا من إتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وسوسيتيه جنرال.
كانت مجموعة اتصالات الإماراتية قد حققت أرباحا صافية موحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بلغت 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9%، وبهامش صافي ربح نسبته 18%، وفقا للنتائج المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 التي أعلنتها اتصالات.
وبلغت قيمة إيرادات المجموعة الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7%، وبهامش سنوي نسبته 51%.
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