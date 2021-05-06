رنا ممدوح _ حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 153.627 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 245.397 مليون جنيه بالفترة المناظرة. وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 37.096 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 49.333 مليون جنيه بالفترة المقارنة. Your browser does not support the video tag. وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 2.627 مليون جنيه مقابل 13.117 مليون جنيه بالفترة المماثلة. وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.69 جنيه مقابل 1.27 جنيه بالفترة المقارنة. لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القناة للتوكيلات الملاحية تحقق أرباحا بقيمة 153.6 مليون جنيه في 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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