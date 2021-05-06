شعاع كابيتال الإماراتية تبيع حصتها في المرفأ للماء والكهرباء لشركة سوجيتز اليابانية

فهد حسين – أعلنت شركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، عن بيع حصتها البالغة 20% في شركة “المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء” إلى شركة “سوجيتز” اليابانية.

تأسست شركة “المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء” في أبوظبي عام 2014 لتكون عاشر المشاريع الخاصة في قطاع الماء والكهرباء ضمن إطار برنامج الخصخصة الذي أطلقته دائرة الطاقة.

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وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنه تم التعاقد مع هذه الشركة بموجب اتفاقية شراء للطاقة والمياه، حيث تولت تطوير وتشغيل محطة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر في منطقة الظفرة بأبوظبي مع قدرة إنتاجية تبلغ 1600 ميجاواط من الطاقة و52,5 مليون جالون مياه يومياً.

ونوهت ببدء الاستثمارات في شركة “المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء” عام 2015، والتي ساهمت في دعم مرحلة تطوير المشروع.

كانت شعاع كابيتال قد عيّنت بنك “ستاندرد تشارترد” مستشاراً مالياً وشركة “لينكليترز” مستشاراً قانونياً للصفقة.

وقال طارق فؤاد خان، رئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى شعاع كابيتال: بيع حصتنا يأتي تماشيا مع خطة التخارج الموضوعة عقب دعمنا تطوير المحطة التابعة لشركة المرفأ والتي تسهم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة في الإمارات.

وأضاف أن “سوجيتز” ستمثل شريكا مثاليا لشركة المرفأ كونها مشغل استراتيجي يتمتع بخبرة عالمية في قطاع الطاقة.

وتضم قائمة مساهمي “المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء” كلاًّ من شركتيّ أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و”إنجي أس إيه”، المجموعة الفرنسية الرائدة في مجال الخدمات وحلول الطاقة منخفضة الكربون، واللتين تعتزمان المحافظة على حصتيهما (بنسبة 60% و20% على التوالي).

وتعتبر “سوجيتز” مجموعة تجارية واستثمارية متعددة الجنسيات مدرجة في سوق طوكيو للأوراق المالية، وتمتلك أصولاً قيمتها نحو 21 مليار دولار أمريكي عبر قطاعات عدة. وينضوي تحت مظلة هذه الشركة ما يزيد على 40 مشروعاً للطاقة في أكثر من 14 بلداً حول العالم، مما يجعلها الشريك الأكفأ لشركة “المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء” للمضي قدماً.