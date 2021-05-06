مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات خلال مارس مع تخفيف قيود كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس مما يشير إلى طلب مكبوت لدى المستهلكين مع تخفيف قيود كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو قفزت 2.7 %، على أساس شهري في مارس و12%، على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة شهرية 1.5%، وسنوية 9.6%.

والمبيعات مدفوعة بالأساس بالطلب على المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات، والتي قفزت مبيعاتها 4.6%، في مارس مقارنة مع فبراير لتسجل زيادة 25%، على أساس سنوي. وقال يوروستات إن المبيعات عبر الإنترنت زادت 37.2 %، على أساس سنوي.

وسجلت أمازون.كوم للبيع عبر الإنترنت أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام وأشارت إلى أن المستهلكين سيواصلون الإنفاق، مما يجعلها من أكبر المستفيدين من جائحة كورونا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات خلال مارس مع تخفيف قيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا