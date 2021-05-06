وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان وحدات سكنية بمشروع تطوير منطقة الصحابي

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 144 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع تطوير منطقة الصحابي، غير الآمنة بمدينة أسوان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهداً كبيراً فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2014، طبقاً لتوجيهات الرئيس.
وأشار الوزير، إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة (طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة – معرضة لحوادث السكة الحديد – مبنية على مناطق خطرة جيولوجية – مبنية على مخرات السيول – مبنية تحت خطوط الضغط العالي).
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