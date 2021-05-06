مؤشرات بورصة الكويت تحلق في المنطقة الخضراء بدعم السيولة الوفيرة

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي ليصعد “العام” 0.31% إلى مستوى 6252.48 نقطة رابحا 19.51 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.34% بإضافة 23.18 نقطة إلى مستوى 6781 نقطة، ومؤشر “الرئيسي 50” بنسبة 0.43%، و”السوق الرئيسي” 0.22%.

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وزاد حجم التداولات إلى 719.62 مليون سهما من 525.04 مليون سهم في جلسة أمس الأربعاء، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 111.8 مليون دينار من 92.56 مليون دينارا الجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء قطاعات السوق، كان الأداء الإيجابي من نصيب 7 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 1.48% تلاه التأمين بنسبة 1.45%، فيما تصدر “الصناعية” الأداء السلبي بين 5 قطاعات بتراجعه 1.18% بعد ارتفاعه الكبير الجلسة السابقة بنحو 6.41%، كما استقر مؤشر قطاع الاتصالات عند مستواه المسجل بالجلسة السابقة دون تغيير.

وكان سهم “البيت” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 22.83%، فيما جاء سهم “يوباك” على رأس الأسهم الأكثر تراجعا بختام التداولات بعد هبوطه بنحو 12.42%، كما تصدر سهم “البنك الأهلي المتحد” قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بعد تداولات بقيمة 18.42 مليون دينار.