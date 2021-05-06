الأرباح الفصلية لأسواق عبدالله العثيم تتقلص 42% متأثرة بطفرة مبيعات كورونا والقيمة المضافة

فهد حسين – تقلصت الأرباح الصافية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 42.06% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات المالية المعلنة من الشركة على موقع السوق اليوم الخميس، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 57.68 مليون ريال، مقابل 99.55 مليونا بنهاية الربع الأول من عام 2021.

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وتراجعت مبيعات أسواق عبدالله العصيم، بنسبة 11.86% إلى 2.09 مليار ريال بنهاية الربع الأول، من 2.38 مليارا لنفس الفترة من عام 2020.

وأوضحت الشركة أن تراجع المبيعات بنسبة 11.87%، جاء بالإشارة إلى أن الربع الأول من عام 2020 شهد نمواً غير عادي في مبيعات التجزئة نتيجة الاقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأضافت أسواق عبدالله العثيم، أنها تأثرت سلبياً برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 01/07/2020، وتحول المدارس إلى التعليم عن بعد.