بنك إنجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة وحجم شراء السندات دون تغيير

– أبقى بنك إنجلترا المركزي على حجم برنامجه للتحفيز دون تغيير يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مدعوما بالنشاط السريع لبرنامج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد.

وأبقى البنك على سعر فائدته الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 بالمئة وحجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.24 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم.