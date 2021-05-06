سوق أبوظبي يلامس أعلى مستوياته في 3 أشهر ودبي يرتفع 0.51% بختام التداولات

فهد حسين – أغلق مؤشرا سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بصعود الأول 0.59% ملامسا أعلى مستوياته منذ بداية العام، والثاني بنسبة 0.51% بعد مكوثه في المنطقة الحمراء حتى منتصف جلسة اليوم الخميس.

وسجلت أسواق الإمارات مكاسب سوقية بقيمة إجمالية بلغت 9.266 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.882 مليارا لسوق العاصمة، و2.384 مليارا لسوق دبي المالي.

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ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 6152.09 نقطة ملامسا أعلى مستوياته منذ بداية 2021 البالغة 6154 نقطة، رغم تراجع حجم التداولات إلى 189.26 مليون سهما من 210.8 مليون سهم الجلسة السابقة، وارتفاع السيولة إلى 1.33 مليار درهم من 1.13 مليارا الجلسة السابقة.

وكان الأداء السلبي من نصيب 5 قطاعات في السوق بقيادة السلع والصناعة الذان تراجعا 0.7% و0.57% على الترتيب، فيما أظهرت 4 قطاعات أداءا إيجابيا بقيادة الاستثمار والخدامت المالية بصعوده 3.11% مدعوما بالأداء القياسي لسهم الشركة العالمية القابضة.

وسجلت الأسهم المدرجة على مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 6.882 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأسمالها إلى 897.346 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الخميس، من 890.464 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “العالمية القابضة” قائمة الرابحين بصعوده إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بنسبة 3.3% بالختام ليتسحوذ على أعلى سيولة في السوق بقيمة 453.22 مليون درهم، فيما جاء سهم “تكافل” على رأس الخاسرين بتراجعه 10%، كما سجل سهم “الدار” أعلى نشاط في السوق بحجم تداولات 70.9 مليون سهم ليرتفع بنحو 0.56%.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2663.93 نقطة بعد إضافة 13.75 نقطة بختام تداولات اليوم، بدعم من الأداء القوي لقياديات قطاع البنوك والعقار.

وزاد حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم، إلى 76.16 مليون سهم مقابل 73.98 مليون سهما الجلسة السابقة، كما ارتفعت السيولة المتداولة إلى 103.78 مليون درهم من 74.25 مليونا أمس الأربعاء.

وبلغت المكاسب السوقية للمؤشر الأسهم المدرجة على المؤشر العام لسوق دبي 2.384 مليار درهم، بارتفاع رأسمالها بختام تداولات اليوم إلى 369.956 مليار درهم من 367.572 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى قطاعات السوق، تراجع قطاعا النقل والخدمات بنسب 0.9% و 0.69% على الترتيب، واستقر قطاع الصناعة عنده مستوى إغلاق أمس الأربعاء، وسط ارتفاع 6 قطاعات تصدرها الاتصالات والسلع والبنوك بنسب 1.35% و1.19% و1.01% كما ارتفع قطاع العقارات 0.2%.

كما تصدر سهم ” اكتتاب” الأسهم الـ11 الرابحين بصعوده 14.76% مستحوذا على أكبر حجم من التداولات تخطى 12 مليون سهم، فيما جاء سهم “الخليج للملاحة القابضة” على رأس الأسهم الـ12 الخاسرين بعد تراجعه 1.56% تلاه سهم “شعاع كابيتال” بنسبة 1.45%بعد التخارج من حصته البالغة 20% من شركة المرفأ للماء والكهرباء.

كما كان سهم “أرامكس” الذي هبط 0.97% الأكثر نشاطا من حيث السيولة المتداولة والتي بلغت 20.09 مليون درهم.