المركزي التركي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لمواجهة التضخم المتصاعد

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– أبقى البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19 بالمئة كما كان متوقعا، وجدد تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17 بالمئة مع انخفاض الليرة.
كان 18 محللا استطلعت آراءهم توقعوا أن يُبقي البنك تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قاوجي أوغلو على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد دون تغيير، قبل خفض محتمل في الربع الثالث من العام.
وانخفضت العملة التركية 13 بالمئة منذ منتصف مارس عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال، مما دفع التضخم المرتبط بالتجارة للصعود في البلد المعتمد على الواردات.
ورفع المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 12.2 بالمئة من 9.4 بالمئة، لكنه ما زال دون توقعات السوق.
ويتوقع البنك نزول التضخم من مستوى أبريل، عندما ارتفع إلى 17.14 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.
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