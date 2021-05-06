سوق الأسهم السعودية يفقد مستوى 10300 نقطة بضغط الأداء السلبي لغالبية القطاعات

فهد حسين – أنهى مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم خاسرا 23.8 نقطة تراجع بهم 0.23% إلى مستوى 10228.35 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لغالبية قطاعات السوق.

وفقد رأس المال السوقي لـ”تداول” نحو 21 مليار ريال بوصوله إلى نحو 9.650 تريليون ريال بختام تداولات اليوم من 9.671 تريليون ريال.

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وارتفعت السيولة المتداولة إلى 6.7 مليارات ريال من 6.18 مليارا الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 245.43 مليون سهم، من 241.25 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وسجلت 3 قطاعات أداءا إيجابيا بقيادة الإعلام والترفيه بصعوده 0.72%، وسط تراجع بقية قطاعات السوق بقيادة تجزئة الأغذية الذي هبط 3.04%.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 57 أسهم بقيادة “سبيكم العالمية” الذي ارتفع 3.85%، فيما كانت الخسارة من نصيب 133 سهما، بصدارة سهم “سايكو” الذي هبط 6.75%.

وكان سهم “الراجحي” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 441.6 مليون ريال، أما سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 20.38 مليون سهم.