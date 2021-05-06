البورصة تصعد 0.72% بأحجام تداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، وأغلق عند مستوى 10588 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.73%، وأغلق عند مستوى 59.42 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.34%، و 0.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.019.057 مليار جنيه على 187 شركة من خلال 36.489 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 70 بينما لم تتغير أسعار 33.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 33.056 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 33.828 مليون جنيه، مقابل 772.670 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.345 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 26.076 مليون جنيه، مقابل 6.730 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 13.710 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 38.067 مليون جنيه، مقابل 24.357 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 80.42% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 9.48% والعرب على 10.1% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.98% من تعاملات اليوم مقابل 77.01% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.74%، تلاه سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 9.29%، ثم سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 9.26%.

بينما تصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.22%، تلاه سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 6.04%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 5.81%.