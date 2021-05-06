الأسهم الأمريكية تستقر عند الفتح بعد بيانات إعانة البطالة

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون‭‭ ‬‬تغير يذكر يوم الخميس بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع. بينما تعرضت أسهم صناع اللقاحات لضغوط بفعل خطط الرئيس جو بايدن لدعم إسقاط حقوق الملكية الفكرية عن تطعيمات كوفيد-19. Your browser does not support the video tag. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 34245.11 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.55 نقطة أو 0.04 بالمئة مسجلا 4169.14 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.60 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 13557.83 نقطة.

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