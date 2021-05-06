مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تستقر عند الفتح بعد بيانات إعانة البطالة

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون‭‭ ‬‬تغير يذكر يوم الخميس بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

بينما تعرضت أسهم صناع اللقاحات لضغوط بفعل خطط الرئيس جو بايدن لدعم إسقاط حقوق الملكية الفكرية عن تطعيمات كوفيد-19.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 34245.11 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.55 نقطة أو 0.04 بالمئة مسجلا 4169.14 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.60 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 13557.83 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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