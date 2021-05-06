بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع تطبيق MoneyFellows لتوفير خدمات مالية إلكترونية

وقّع بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة “MoneyFellows”، وذلك لتوفير المزيد من الخدمات المالية الإلكترونية وتسهيل طرق الدفع الإلكتروني وزيادة الثقة بين المستخدم والتطبيق.

وبموجب التعاقد، يقوم بنك مصر بتقديم خدمات الدفع الخاصة به وتيسيرها لمستخدمي “Money Fellows”، كما يوفر وسائل للتحصيل التي يحتاجها مستخدمي الجمعيات الإلكترونية.

Your browser does not support the video tag.

ويقوم الطرفان، باكتشاف ووضع إطار للعمل يخدم عملاء “MoneyFellows” وتحديد خارطة طريق توفر للمستخدمين أنسب الحلول وأسهلها سواءً للجمعيات أو الخدمات الأخرى التي ستنتج عن ذلك التعاون ويشمل حزمة من منتجات الدفع والتحصيل.

ويوفر بنك مصر خدمة المدفوعات الإلكترونية التي تمكن عملاء الشركة من سداد المبلغ المستحق إلكترونياً بالبطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ان هذا التعاون سيكون بمثابة نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا المالية وإسهام كبير في توسع وانتشار خدمات التطبيق وتوثيقاً لمدى تعاون بنك مصر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهما للتحول الرقمي ومساندة غير المتعاملين مع البنوك والجهات المصرفية.

وأضاف، أنه يعد تأكيداً لمدى التزام بنك مصر وإصراره على دعم مختلف الجهات، والمنصات المالية الإلكترونية، ومواكبته لمتطلبات العصر، والتحول الإلكتروني، وتشجيعه على توسع وانتشار تلك الخدمات وتوسع انتشار الاقتصاد الرقمي بشكلٍ عام.

ومن جانبه، قال أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “MoneyFellows”، إن هذا التعاون يمثل خطوة فارقة في تاريخ الشركة ، ويتيح لها توفير المزيد من الخدمات .

وأضاف، أن أهم ما سيُحدثه هذا الاتفاق هو تحقيق الشمول المالي لقطاع كبير من المواطنين وتوفير الخدمات المالية لمن هم بلا حسابات أو دعم مالي.