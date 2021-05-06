مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بفعل خسائر قطاع السفر

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CairoBank

_ تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، في خسائر قادها قطاع السفر بفعل نتائج ضعيفة من ترينلاين البريطانية، بينما بلغت أسهم شركات الأغذية والمشروبات أعلى مستوياتها في 14 شهرا بعد أرباح قوية.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة. وكان قطاع السفر والترفيه الأسوأ أداء، وانخفض مؤشره 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت ترينلاين لتشغيل السكك الحديدية عن خسارة سنوية.

وكان لأسهم شركات النفط الكبرى أثر سلبي كبير على المؤشر في ظل انخفاض أسعار النفط، وهبطت كذلك أسهم شركات التكنولوجيا بموازاة نظيراتها الأمريكية.

وثار قلق المستثمرين بعد قرار بنك إنجلترا المركزي إبطاء وتيرة برنامج شراء السندات البالغ حجمه تريليون دولار، رغم تشديده على أن موقف السياسة النقدية لم يتغير.

لكن احتمال تشديد السياسة النقدية لكبرى البنوك المركزية يلقي بظلاله على الأسواق هذا العام، إذ قد ترتفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة “في الوقت الحالي، يستعير بنك إنجلترا صفحة من كتاب مجلس الاحتياطي الاتحادي، معطيا إشارة غامضة تماما بأن التشديد لن يسبق تحقيق تقدم كبير على صعيد التعافي.

“لكن في المستقبل غير البعيد، نتوقع أن يقدم البنك المركزي المصري مزيدا من التفاصيل عن الطريقة التي قد يقلص بها حيازاته من سندات الخزانة بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة مستقبلا.”

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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