البنك المركزي المصري يعلن إجازة عيد الفطر بالبنوك

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أعلن البنك المركزي المصري المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو، وحتى يوم الأحد 16 مايو الجاري، بمناسبة إجازة عيد الفطر.
وقال المركزي، في بيان قبل قليل، إنه تقرر أن يستأنف العمل بكافة البنوك، صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.
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