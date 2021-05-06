البنك المركزي المصري يعلن إجازة عيد الفطر بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو، وحتى يوم الأحد 16 مايو الجاري، بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وقال المركزي، في بيان قبل قليل، إنه تقرر أن يستأنف العمل بكافة البنوك، صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.