إيطاليا تسجل 258 وفاة و11807 إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 258 حالة وفاة متصلة بفيروس كورونا اليوم الخميس نزولا من 267 يوم أمس، في حين زادت حالات الإصابة اليومية حيث سجلت 11807 إصابات مقابل 10585 أمس.

وسجلت إيطاليا 122263 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة على مستوى العالم.

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كما سجلت 4.08 مليون إصابة بكورونا حتى الآن.