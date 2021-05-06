مراكز الشباب تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية بالاستعداد التام في تنفيذ مبادرة لفتح مراكز الشباب أمام المواطنين الراغبين في تلقى لقاح كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقاً لظروف كل محافظة.

انطلقت فعاليات المبادرة بقيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان حيث تم الإعلان عن فتح عدد من مراكز شباب الفيوم أمام المواطنين لتلقى اللقاح المطور ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ووجهت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم الدعوة للمواطنين لتسجيل بياناتهم بمراكز الشباب استعدادا لتلقي اللقاح من خلال فريق عمل متكامل من وزارة الصحة.

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وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدي المبادرات التي تحقق محوراً رئيسياً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقري ومدن مصر تحت أمر وزارة الصحة المصرية لتخصيص أماكن بها كمراكز طبية لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيراً إلى استكمال دور مراكز الشباب فى خدمة المواطنين خلال تلك الأزمة والذي انطلق مع تداعيات جائحة كورونا بمصر.

ووصل عدد مراكز الشباب بمحافظة الفيوم التي تم تخصيصها لتسجيل المواطنين لتلقى اللقاح بها إلى 30 مركز شباب كمرحلة أولى، على أن يتم التنفيذ في عدد 6 مراكز موزعة جغرافيا لتغطية الفيوم بالكامل.

و انطلقت المبادرة من مركز شباب مدينة سنورس بالفيوم أمس الأربعاء وبلغ عدد من تلقي اللقاح 207 مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا لتلقي اللقاح بمركز شباب الشواشنة التابع لإدارة يوسف الصديق 440 مواطن حتى الآن.